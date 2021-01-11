Вибух смаку та задоволення: рецепт крем-супу з білими грибами і печерицями від Євгена Клопотенка
Крем-суп з грибами легкий та простий у приготуванні, а додавши до нього вершки жирністю 12-15% ви знизите його калорійність та він чудово підійде для розвантажувального дня. Гайда готувати разом!
Талановитий шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом смачного та простого у приготуванні крем-супу з грибами на своїй сторінці в інстаграм.
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Євген Клопотенко запевняє, що з додаванням у крем-суп білих грибів він перетворився на справжній вибух смаків та підірвав його рецептори.
Фото з соцмереж Євгена Клопотенка
Як приготувати крем-суп з грибами
- Відваріть сушені білі гриби у воді до готовності. Печериці помийте, почистіть від шкірки та наріжте шматочками.
- Картоплю почистіть від шкірки, помийте водою та відваріть до готовності у підсоленій воді.
- Обсмажте печериці з нарізаною кубиком цибулею до золотистої скоринки на сковорідці з додаванням олії.
- Змішайте всі інгредієнти у блендері, заправте спеціями та вершками та подрібніть до однорідної маси.
- Густину крем-супу регулюйте за допомогою молока або відвару з білих грибів.
- Подавайте крем-суп з хрусткими грінками. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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