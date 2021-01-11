Крем-суп з грибами легкий та простий у приготуванні, а додавши до нього вершки жирністю 12-15% ви знизите його калорійність та він чудово підійде для розвантажувального дня. Гайда готувати разом!

Талановитий шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом смачного та простого у приготуванні крем-супу з грибами на своїй сторінці в інстаграм.

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Євген Клопотенко запевняє, що з додаванням у крем-суп білих грибів він перетворився на справжній вибух смаків та підірвав його рецептори.

Фото з соцмереж Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

– 200 г печериць;

– 10 г сушених білих грибів;

– 3 картоплі;

– ½ ріпчастої цибулі;

– 100-150 мл вершків.

Як приготувати крем-суп з грибами