Для приготовления этого рецепта вам понадобятся только сливки и йогурт. Обязательно сохраните его, ведь этот ингредиент пригодится еще не раз.

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Домашний крем-сыр

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Их следует извлечь из холодильника минимум за 30 минут до приготовления сыра.
  2. Налейте сливки и йогурт в миску.
  3. Смешайте вместе.
  4. К смеси сливок и йогурта добавьте лимонный сок и соль и размешайте.
  5. Перелейте смесь на мелкое сито, выстланное несколькими слоями марли.
  6. Загните края марли.
  7. Накройте тарелкой и поставьте что-нибудь тяжелое, например, банку с водой.
  8. Собранную сыворотку можно использовать для приготовления блинчиков.
  9. Сыр следует хранить в холодильнике.