Для приготовления этого рецепта вам понадобятся только сливки и йогурт. Обязательно сохраните его, ведь этот ингредиент пригодится еще не раз.
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Домашний крем-сыр
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Их следует извлечь из холодильника минимум за 30 минут до приготовления сыра.
- Налейте сливки и йогурт в миску.
- Смешайте вместе.
- К смеси сливок и йогурта добавьте лимонный сок и соль и размешайте.
- Перелейте смесь на мелкое сито, выстланное несколькими слоями марли.
- Загните края марли.
- Накройте тарелкой и поставьте что-нибудь тяжелое, например, банку с водой.
- Собранную сыворотку можно использовать для приготовления блинчиков.
- Сыр следует хранить в холодильнике.