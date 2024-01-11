Для приготовления этого рецепта вам понадобятся только сливки и йогурт. Обязательно сохраните его, ведь этот ингредиент пригодится еще не раз.

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Домашний крем-сыр

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 грамм сливок 30%;

– 500 миллилитров натурального йогурта;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– пол чайной ложки соли.

Приготовление:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Их следует извлечь из холодильника минимум за 30 минут до приготовления сыра. Налейте сливки и йогурт в миску. Смешайте вместе. К смеси сливок и йогурта добавьте лимонный сок и соль и размешайте. Перелейте смесь на мелкое сито, выстланное несколькими слоями марли. Загните края марли. Накройте тарелкой и поставьте что-нибудь тяжелое, например, банку с водой. Собранную сыворотку можно использовать для приготовления блинчиков. Сыр следует хранить в холодильнике.

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