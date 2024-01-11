Для приготування цього рецепту вам знадобляться лише вершки та йогурт. Обов'язково збережіть його, адже цей інгредієнт стане у пригоді ще не раз.

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Домашній крем-сир

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів вершків 30%;

– 500 мілілітрів натурального йогурту;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– пів чайної ложки солі.

Приготування:

Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Їх слід дістати з холодильника мінімум за 30 хвилин до приготування сиру. Налийте вершки та йогурт у миску. Змішайте разом. До суміші вершків і йогурту додайте лимонний сік і сіль та розмішайте. Перелийте суміш на дрібне сито, вистелене кількома шарами марлі. Загніть краї марлі. Накрийте тарілкою і поставте щось важке, наприклад, банку з водою. Зібрану сироватку можна використовувати для приготування млинців. Сир слід зберігати в холодильнику.

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