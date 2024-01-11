Для приготування цього рецепту вам знадобляться лише вершки та йогурт. Обов'язково збережіть його, адже цей інгредієнт стане у пригоді ще не раз.
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Домашній крем-сир
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Їх слід дістати з холодильника мінімум за 30 хвилин до приготування сиру.
- Налийте вершки та йогурт у миску.
- Змішайте разом.
- До суміші вершків і йогурту додайте лимонний сік і сіль та розмішайте.
- Перелийте суміш на дрібне сито, вистелене кількома шарами марлі.
- Загніть краї марлі.
- Накрийте тарілкою і поставте щось важке, наприклад, банку з водою.
- Зібрану сироватку можна використовувати для приготування млинців.
- Сир слід зберігати в холодильнику.