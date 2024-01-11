Для приготування цього рецепту вам знадобляться лише вершки та йогурт. Обов'язково збережіть його, адже цей інгредієнт стане у пригоді ще не раз.

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Домашній крем-сир

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Їх слід дістати з холодильника мінімум за 30 хвилин до приготування сиру.
  2. Налийте вершки та йогурт у миску.
  3. Змішайте разом.
  4. До суміші вершків і йогурту додайте лимонний сік і сіль та розмішайте.
  5. Перелийте суміш на дрібне сито, вистелене кількома шарами марлі.
  6. Загніть краї марлі.
  7. Накрийте тарілкою і поставте щось важке, наприклад, банку з водою.
  8. Зібрану сироватку можна використовувати для приготування млинців.
  9. Сир слід зберігати в холодильнику.