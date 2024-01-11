Будто Филадельфия: как приготовить крем-сыр дома – получится вкуснее, чем в магазине
11 января 2024, 14:50Читати новину українською
Источник:Beszamel
Сливочный сыр Филадельфия очень легко приготовить своими руками. Он придаст особый вкус десертам и множеству других блюд.
Для приготовления этого рецепта вам понадобятся только сливки и йогурт. Обязательно сохраните его, ведь этот ингредиент пригодится еще не раз.
Интересно Быстро и вкусно: рецепт печеных яблок для тех, кто всегда спешит
Домашний крем-сыр
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 400 грамм сливок 30%;
– 500 миллилитров натурального йогурта;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– пол чайной ложки соли.
Приготовление:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Их следует извлечь из холодильника минимум за 30 минут до приготовления сыра.
- Налейте сливки и йогурт в миску.
- Смешайте вместе.
- К смеси сливок и йогурта добавьте лимонный сок и соль и размешайте.
- Перелейте смесь на мелкое сито, выстланное несколькими слоями марли.
- Загните края марли.
- Накройте тарелкой и поставьте что-нибудь тяжелое, например, банку с водой.
- Собранную сыворотку можно использовать для приготовления блинчиков.
- Сыр следует хранить в холодильнике.