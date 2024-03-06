Вкусные и совершенные: секреты приготовления креветок в кляре

6 марта 2024, 10:21
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Fajne gotowanie

Это вкусное и аппетитное блюдо, которое сочетает в себе нежность креветок и хрусткость кляра. Оно является популярной закуской или основным блюдом во многих кухнях мира.

Креветки жарятся в горячем масле до золотистого цвета. Их подают с различными соусами или с салатом и гарниром. Это блюдо придаст шарма любому столу и может стать прекрасным вариантом для праздничного застолья.

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Рецепт креветок в кляре

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Очень вкусное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 500 грамм газированной воды;
– 1 яйцо;
– 1 стакан муки;
– 150 миллилитров растительного масла;
– пол стакана крахмала картофельного;
– 500 грамм креветок. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.
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Приготовление:

  1. Креветки при необходимости почистите.
  2. В миску наливайте холодную воду, пшеничную муку и крахмала
  3. Все перемешайте.
  4. Разбейте яйцо и добавьте щепотку соли. Соедините ингредиенты венчиком.
  5. Обмакните креветки в кляр и обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська