Креветки смажаться у гарячій олії до золотистого кольору. Їх подають з різними соусами або з салатом та гарніром. Ця страва додасть шарму будь-якому столу та може стати прекрасним варіантом для святкового застілля.

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Рецепт креветок у клярі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Дуже смачна страва / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 500 грамів газованої води;

– 1 яйце;

– 1 стакан борошна;

– 150 мілілітрів олії;

– пів склянки крохмалю картопляного;

– 500 грамів креветок.

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Приготування:

Креветки за потреби почистіть. У миску наливайте холодну воду, пшеничне борошно і крохмалю Все перемішайте. Розбийте яйце і додайте дрібку солі. З’єднайте інгредієнти віночком. Умочіть креветки в кляр і обсмажте на розігрітій олії до золотистого кольору.

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