Креветки смажаться у гарячій олії до золотистого кольору. Їх подають з різними соусами або з салатом та гарніром. Ця страва додасть шарму будь-якому столу та може стати прекрасним варіантом для святкового застілля.

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Рецепт креветок у клярі

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Як приготувати креветкиДуже смачна страва / Фото unsplash

Приготування:

  1. Креветки за потреби почистіть.
  2. У миску наливайте холодну воду, пшеничне борошно і крохмалю
  3. Все перемішайте.
  4. Розбийте яйце і додайте дрібку солі. З’єднайте інгредієнти віночком.
  5. Умочіть креветки в кляр і обсмажте на розігрітій олії до золотистого кольору.