Креветки смажаться у гарячій олії до золотистого кольору. Їх подають з різними соусами або з салатом та гарніром. Ця страва додасть шарму будь-якому столу та може стати прекрасним варіантом для святкового застілля.
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Рецепт креветок у клярі
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Дуже смачна страва / Фото unsplash
Приготування:
- Креветки за потреби почистіть.
- У миску наливайте холодну воду, пшеничне борошно і крохмалю
- Все перемішайте.
- Розбийте яйце і додайте дрібку солі. З’єднайте інгредієнти віночком.
- Умочіть креветки в кляр і обсмажте на розігрітій олії до золотистого кольору.