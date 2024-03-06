Креветки жарятся в горячем масле до золотистого цвета. Их подают с различными соусами или с салатом и гарниром. Это блюдо придаст шарма любому столу и может стать прекрасным вариантом для праздничного застолья.

К теме Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"

Рецепт креветок в кляре

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Очень вкусное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 500 грамм газированной воды;

– 1 яйцо;

– 1 стакан муки;

– 150 миллилитров растительного масла;

– пол стакана крахмала картофельного;

– 500 грамм креветок.

Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.

Адже крабові палички “Водний Світ” люблять усі!

Приготовление:

Креветки при необходимости почистите. В миску наливайте холодную воду, пшеничную муку и крахмала Все перемешайте. Разбейте яйцо и добавьте щепотку соли. Соедините ингредиенты венчиком. Обмакните креветки в кляр и обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета.

Это так вкусно: как приготовить особенный рыбный суп рыбный суп.