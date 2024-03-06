Креветки жарятся в горячем масле до золотистого цвета. Их подают с различными соусами или с салатом и гарниром. Это блюдо придаст шарма любому столу и может стать прекрасным вариантом для праздничного застолья.

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Рецепт креветок в кляре

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Как приготовить креветкиОчень вкусное блюдо / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Креветки при необходимости почистите.
  2. В миску наливайте холодную воду, пшеничную муку и крахмала
  3. Все перемешайте.
  4. Разбейте яйцо и добавьте щепотку соли. Соедините ингредиенты венчиком.
  5. Обмакните креветки в кляр и обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета.