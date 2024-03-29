Это блюдо может украсить любой праздничный стол, в том числе и на Пасху. Этот рецепт позволит насладиться нежным и сочным мясом кролика, которое имеет неповторимый вкус и аромат.

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Кролик на Пасху

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– тушка кролика (прибл. 1,5 – 2 килограмма);

– 1 большая луковица;

– 5 морковок;

– 1 сельдерей;

– 1 чайная ложка приправы для курицы;

– 1 чайная ложка соли;

– 0,5 чайной ложки перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– 0,5 чайной ложки гранулированного чеснока;

– 2 листа лаврового листа;

– 1 чашка куриного бульона.

Приготовление:

Тушку кролика тщательно вымойте. Смешайте все специи. Этой смесью тщательно натрите кролика. Лук нарежьте кружочками, морковь почистите, чеснок измельчите. Поместите мясо в большую жаропрочную форму. Посыпьте его измельченными луком и морковью, добавьте зелень и лавровый лист. В блюдо также выложите кусочки сельдерея и чеснока. Накройте мясо алюминиевой фольгой и поставьте в холодильник на ночь. На следующий день залейте кролика бульоном, снова накройте крышкой и запекайте в разогретой до 150 градусов духовке 60 минут. По истечении этого времени увеличьте температуру до 200 градусов и выпекайте еще 40 минут. Теперь можно раскрыть мясо и залить его бульоном от зажарки.

Это такая вкуснятина: какие мясные блюда приготовить на Пасху.