Это блюдо может украсить любой праздничный стол, в том числе и на Пасху. Этот рецепт позволит насладиться нежным и сочным мясом кролика, которое имеет неповторимый вкус и аромат.

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Кролик на Пасху

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Тушку кролика тщательно вымойте.
  2. Смешайте все специи.
  3. Этой смесью тщательно натрите кролика.
  4. Лук нарежьте кружочками, морковь почистите, чеснок измельчите.
  5. Поместите мясо в большую жаропрочную форму.
  6. Посыпьте его измельченными луком и морковью, добавьте зелень и лавровый лист.
  7. В блюдо также выложите кусочки сельдерея и чеснока.
  8. Накройте мясо алюминиевой фольгой и поставьте в холодильник на ночь.
  9. На следующий день залейте кролика бульоном, снова накройте крышкой и запекайте в разогретой до 150 градусов духовке 60 минут.
  10. По истечении этого времени увеличьте температуру до 200 градусов и выпекайте еще 40 минут.
  11. Теперь можно раскрыть мясо и залить его бульоном от зажарки.