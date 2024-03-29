Ця страва може прикрасити будь-який святковий стіл, зокрема й на Великдень. Цей рецепт дозволить насолодитися ніжним та соковитим м'ясом кролика, яке має неповторний смак і аромат.

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Кролик на Великдень

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Тушку кролика ретельно вимийте.
  2. Змішайте всі спеції.
  3. Цією сумішшю ретельно натріть кролика.
  4. Цибулю наріжте кружальцями, моркву почистіть, часник подрібніть.
  5. Помістіть м'ясо у велику жароміцну форму.
  6. Посипте його подрібненими цибулею і морквою, додайте зелень і лавровий лист.
  7. У блюдо також викладіть шматочки селери і часнику.
  8. Накрийте м’ясо алюмінієвою фольгою та поставте в холодильник на ніч.
  9. Наступного дня залийте кролика бульйоном, знову накрийте кришкою і запікати в розігрітій до 150 градусів духовці 60 хвилин.
  10. Після закінчення цього часу збільште температуру до 200 градусів і випікайте ще 40 хвилин.
  11. Тепер можна розкрити м’ясо і залити його бульйоном від засмажки.