Ця страва може прикрасити будь-який святковий стіл, зокрема й на Великдень. Цей рецепт дозволить насолодитися ніжним та соковитим м'ясом кролика, яке має неповторний смак і аромат.
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Кролик на Великдень
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Тушку кролика ретельно вимийте.
- Змішайте всі спеції.
- Цією сумішшю ретельно натріть кролика.
- Цибулю наріжте кружальцями, моркву почистіть, часник подрібніть.
- Помістіть м'ясо у велику жароміцну форму.
- Посипте його подрібненими цибулею і морквою, додайте зелень і лавровий лист.
- У блюдо також викладіть шматочки селери і часнику.
- Накрийте м’ясо алюмінієвою фольгою та поставте в холодильник на ніч.
- Наступного дня залийте кролика бульйоном, знову накрийте кришкою і запікати в розігрітій до 150 градусів духовці 60 хвилин.
- Після закінчення цього часу збільште температуру до 200 градусів і випікайте ще 40 хвилин.
- Тепер можна розкрити м’ясо і залити його бульйоном від засмажки.