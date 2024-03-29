Ця страва може прикрасити будь-який святковий стіл, зокрема й на Великдень. Цей рецепт дозволить насолодитися ніжним та соковитим м'ясом кролика, яке має неповторний смак і аромат.

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Кролик на Великдень

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– тушка кролика (прибл. 1,5 – 2 кілограма);

– 1 велика цибулина;

– 5 морквин;

– 1 селера;

– 1 чайна ложка приправи для курки;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки перцю;

– 1 чайна ложка паприки;

– 0,5 чайної ложки гранульованого часнику;

– 2 листки лаврового листа;

– 1 чашка курячого бульйону.

Приготування:

Тушку кролика ретельно вимийте. Змішайте всі спеції. Цією сумішшю ретельно натріть кролика. Цибулю наріжте кружальцями, моркву почистіть, часник подрібніть. Помістіть м'ясо у велику жароміцну форму. Посипте його подрібненими цибулею і морквою, додайте зелень і лавровий лист. У блюдо також викладіть шматочки селери і часнику. Накрийте м’ясо алюмінієвою фольгою та поставте в холодильник на ніч. Наступного дня залийте кролика бульйоном, знову накрийте кришкою і запікати в розігрітій до 150 градусів духовці 60 хвилин. Після закінчення цього часу збільште температуру до 200 градусів і випікайте ще 40 хвилин. Тепер можна розкрити м’ясо і залити його бульйоном від засмажки.

Це така смакота: які м'ясні страви приготувати на Великдень.