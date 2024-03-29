Вкусная традиция: рецепт кролика на Пасху
29 марта 2024, 19:37Читати новину українською
Источник:przepisy
Мясо кролика чрезвычайно нежное и деликатное. Целый запеченный кролик – идеальное блюдо для праздника. Специи делают его чрезвычайно ароматным.
Это блюдо может украсить любой праздничный стол, в том числе и на Пасху. Этот рецепт позволит насладиться нежным и сочным мясом кролика, которое имеет неповторимый вкус и аромат.
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Кролик на Пасху
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– тушка кролика (прибл. 1,5 – 2 килограмма);
– 1 большая луковица;
– 5 морковок;
– 1 сельдерей;
– 1 чайная ложка приправы для курицы;
– 1 чайная ложка соли;
– 0,5 чайной ложки перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– 0,5 чайной ложки гранулированного чеснока;
– 2 листа лаврового листа;
– 1 чашка куриного бульона.
Приготовление:
- Тушку кролика тщательно вымойте.
- Смешайте все специи.
- Этой смесью тщательно натрите кролика.
- Лук нарежьте кружочками, морковь почистите, чеснок измельчите.
- Поместите мясо в большую жаропрочную форму.
- Посыпьте его измельченными луком и морковью, добавьте зелень и лавровый лист.
- В блюдо также выложите кусочки сельдерея и чеснока.
- Накройте мясо алюминиевой фольгой и поставьте в холодильник на ночь.
- На следующий день залейте кролика бульоном, снова накройте крышкой и запекайте в разогретой до 150 градусов духовке 60 минут.
- По истечении этого времени увеличьте температуру до 200 градусов и выпекайте еще 40 минут.
- Теперь можно раскрыть мясо и залить его бульоном от зажарки.