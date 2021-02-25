Круассан Miss Dior: рецепт изысканной начинки от Инессы Полцевои
Инесса Полцева известный кондитер, десерты которой завораживают шиком и изяществом. Девушка поделилась рецептом нежной начинки для круассанов, которая точно понравится каждому.
Источник:инстаграм Инессы Полцевой
Видимо, нет человека который бы не любил круассаны. Хрустящие, ароматные французские круассаны вкусные с любыми начинками: шоколадом, джемом, сгущенным молоком или просто со сливочным маслом.
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Также круассаны можно готовить с солеными начинками: беконом, ветчиной, лососем или крем-сыром.
Сегодня кондитер Инесса Полцева предлагает приготовить изящные и современные круассаны Miss Dior со сладкой начинкой.
Как приготовить начинку для круассанов
- Смешайте пюре малины и персика, добавьте розу и доведите массу до кипения. Снимите пюре с огня и оставьте настояться под крышкой в течение 60 минут.
- Процедите пюре через сито и снова доведите до кипения в кастрюле.
- В отдельной миске смешайте сахар и пектин. Небольшими порциями добавляйте смесь в пюре и постоянно помешивайте венчиком пюре.
- Доведите начинку до кипения, проварите около 2 минут и снимите с огня. Перебейте начинку для круассанов блендером и охладите.
- Начините круассаны фруктовой начинкой с помощью кондитерского мешка с насадкой. Приятного аппетита!
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