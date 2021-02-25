Инесса Полцева известный кондитер, десерты которой завораживают шиком и изяществом. Девушка поделилась рецептом нежной начинки для круассанов, которая точно понравится каждому.

Видимо, нет человека который бы не любил круассаны. Хрустящие, ароматные французские круассаны вкусные с любыми начинками: шоколадом, джемом, сгущенным молоком или просто со сливочным маслом.

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Также круассаны можно готовить с солеными начинками: беконом, ветчиной, лососем или крем-сыром.

Сегодня кондитер Инесса Полцева предлагает приготовить изящные и современные круассаны Miss Dior со сладкой начинкой.

Как приготовить начинку для круассанов

Ингредиенты:

– 200 г персикового пюре;

– 100 г малинового пюре без косточек;

– 20 г дамасской розы;

– 2 г пектина NH;

– 20 г сахара.