Інеса Полцева відома кондитерка десерти якої зачаровують шиком та витонченістю. Дівчина поділилась рецептом ніжної начинки для круасанів, яка точно сподобається кожному.

Мабуть, не має людини котра б не любила круасани. Хрумкі, ароматні французькі круасани смачні з будь-якими начинками: шоколадом, джемом, згущеним молоком чи просто з вершковим маслом.

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Також круасани можна готувати з солоними начинками: беконом, шинкою, лососем чи крем-сиром.

Сьогодні кондитерка Інеса Полцева пропонує приготувати витончені та сучасні круасани Miss Dior з солодкою начинкою.

Як приготувати начинку для круасанів

Інгредієнти:

– 200 г персикового пюре;

– 100 г малинового пюре без кісточок;

– 20 г дамаської троянди;

– 2 г пектину NH;

– 20 г цукру.