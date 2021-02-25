Круасан Miss Dior: рецепт вишуканої начинки від Інеси Полцевої
Інеса Полцева відома кондитерка десерти якої зачаровують шиком та витонченістю. Дівчина поділилась рецептом ніжної начинки для круасанів, яка точно сподобається кожному.
Джерело:інстаграм Інеси Полцевої
Мабуть, не має людини котра б не любила круасани. Хрумкі, ароматні французькі круасани смачні з будь-якими начинками: шоколадом, джемом, згущеним молоком чи просто з вершковим маслом.
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Також круасани можна готувати з солоними начинками: беконом, шинкою, лососем чи крем-сиром.
Сьогодні кондитерка Інеса Полцева пропонує приготувати витончені та сучасні круасани Miss Dior з солодкою начинкою.
Як приготувати начинку для круасанів
- З'єднайте пюре малини та персика, додайте троянду та доведіть маси до кипіння. Зніміть пюре з вогню та залишіть настоятися під кришкою протягом 60 хвилин.
- Процідіть пюре через сито та знову доведіть до кипіння в каструлі.
- У окремій мисці з'єднайте цукор та пектин. Невеликими порціями додавайте суміш до пюре й постійно помішуйте вінчиком пюре.
- Доведіть начинку до кипіння, проваріть близько 2 хвилин та зніміть з вогню. Перевийте начинку для круасанів блендером та охолодіть.
- Начиніть круасани фруктовою начинкою за допомогою кондитерського мішка з насадкою. Смачного!
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