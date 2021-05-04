Во Франции – символ национальной кухни. Их подают на завтрак или на десерт. Булочки в форме месяца готовят из слоеного теста и добавляют соленую или сладкую начинку.
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Как приготовить круассаны
Круассаны/ Фото Unsplash
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с солью, добавьте дрожжи, перемешайте. Далее – добавьте молоко, 50 граммов сливочного масла, перемешайте до однородной консистенции. Замесите тесто.
- Раскатайте тесто прямоугольной формы в 5 миллиметров. Накройте пищевой пленкой, оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
- Снимите пленку, выложите в середину мягкое сливочное масло, заверните тесто, оставьте в холодильнике на 5-6 часов.
- Достаньте тесто, раскатайте прямоугольной формы, разделите на треугольники, оставьте в холодильнике на 5-7 минут. Достаньте тесто, заверните, сформируйте круассаны.
- В миске смешайте молоко с яйцом, перемешайте до однородной консистенции.
- Противень выстелите пергаментом, выложите круассаны, смажьте молоком с яйцом.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте выпекаться в течение 15-20 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!