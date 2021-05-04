Во Франции – символ национальной кухни. Их подают на завтрак или на десерт. Булочки в форме месяца готовят из слоеного теста и добавляют соленую или сладкую начинку.

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Как приготовить круассаны

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 35 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 120 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– 180 граммов сливочного масла 82%;

– 5 граммов дрожжей;

– щепотка соли.

Круассаны/ Фото Unsplash