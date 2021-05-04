У Франції – символ національної кухні. Їх подають на сніданок або на десерт. Булочки у формі місяця готують з листкового тіста і додають солону або солодку начинку.

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Як приготувати круасани

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 35 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 120 мілілітрів молока 2,5-3,2%;

– 180 грамів вершкового масла 82%;

– 5 грамів дріжджів;

– дрібка солі.

Круасани/ Фото Unsplash