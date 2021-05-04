У Франції – символ національної кухні. Їх подають на сніданок або на десерт. Булочки у формі місяця готують з листкового тіста і додають солону або солодку начинку.
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Як приготувати круасани
Круасани/ Фото Unsplash
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте дріжджі, перемішайте. Далі – додайте молоко, 50 грамів вершкового масла, перемішайте до однорідної консистенції. Замісіть тісто.
- Розкатайте тісто прямокутної форми у 5 міліметрів. Накрийте харчовою плівкою, залиште на 30 хвилин при кімнатній температурі.
- Зніміть плівку, викладіть у середину м'яке вершкове масло, загорніть тісто, залиште у холодильнику на 5-6 годин.
- Дістаньте тісто, розкатайте прямокутної форми, розділіть на трикутники, залиште у холодильнику на 5-7 хвилин. Дістаньте тісто, загорніть, сформуйте круасани.
- У мисці змішайте молоко з яйцем, перемішайте до однорідної консистенції.
- Деко вистеліть пергаментом, викладіть круасани, змастіть молоком з яйцем.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте випікатись протягом 15-20 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!