Как приготовить круассаны из готового слоеного теста
Обожаете круассаны, но вам не хватает времени, чтобы приготовить тесто на выпечку дома? Мы предлагаем вам прислушаться к нашим советам и попробовать приготовить их дома из готового теста.
Источник: Smachno News
Круассаны – это всегда вкусно! Неважно, какую начинку вы к ним добавляете, они всегда будут хрустящие, золотистые и пышные.
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Круассаны можно готовить самостоятельно, но этот процесс займет у вас много времени, поэтому быстрее будет купить в магазине готовое слоеное тесто и вам останется только определиться с начинкой.
Если вы поклонник сладких круассанов, вам понравится начинка из шоколада, сгущенного молока, различных джемов и варенья или сладкого творога.
Ценителям соленых круассанов понравятся такие начинки, как лосось и сыр Филадельфия, свежие листья салата и бекон или нежная курочка и соус из паприки.
Как сформировать круассаны из готового теста
- Достаем тесто из холодильника, раскладываем короткой стороной к себе и разрезаем поперек на две половины.
- Раскатайте тесто в прямоугольник 50 на 15 см, толщиной не больше 4 мм.
- Острым ножом нарезаем треугольники для круассанов с основанием около 10 см. Всегда делайте разрезы от основания к верху, чтобы не повредить тесто.
- Немного растяните основу для круассанов, чтобы при формировании выпечки они были больше.
- Положите на край теста начинку и осторожно закрутите круассаны.
- Выложите сформированные круассаны на противень и выпекайте в духовке при 200 градусах 25-30 минут. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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