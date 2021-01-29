Обожаете круассаны, но вам не хватает времени, чтобы приготовить тесто на выпечку дома? Мы предлагаем вам прислушаться к нашим советам и попробовать приготовить их дома из готового теста.

Источник: Smachno News

Круассаны – это всегда вкусно! Неважно, какую начинку вы к ним добавляете, они всегда будут хрустящие, золотистые и пышные.

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Круассаны можно готовить самостоятельно, но этот процесс займет у вас много времени, поэтому быстрее будет купить в магазине готовое слоеное тесто и вам останется только определиться с начинкой.

Если вы поклонник сладких круассанов, вам понравится начинка из шоколада, сгущенного молока, различных джемов и варенья или сладкого творога.

Ценителям соленых круассанов понравятся такие начинки, как лосось и сыр Филадельфия, свежие листья салата и бекон или нежная курочка и соус из паприки.

Как сформировать круассаны из готового теста