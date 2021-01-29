Як приготувати круасани з готового листового тіста
Обожнюєте круасани, але вам не вистачає часу, щоб приготувати тісто на випічку вдома? Ми пропонуємо вам прислухатись до наших порад та спробувати приготувати їх вдома з готового тіста.
Джерело: Smachno News
Круасани – це завжди смачно! Неважливо, яку начинку ви до них додаєте, вони завжди будуть хрумкі, золотисті та пухкі.
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Круасани можна готувати власноруч, але цей процес займе у вас багато часу, тому швидше буде купити в магазині готове листкове тісто та вам залишиться тільки визначитись із начинкою.
Якщо ви шанувальник солодких круасанів, вам сподобається начинка з шоколаду, згущеного молока, різноманітних джемів та варення або з солодким домашнім сиром.
Поціновувачам солоних круасанів сподобаються такі начинки, як лосось та сир Філадельфія, свіжі листя салату та бекон або ніжка курочка та соус з паприки.
Як сформувати круасани з готового тіста
- Дістаємо тісто з холодильника, розкладаємо короткою стороною до себе та розрізаємо поперек на дві половини.
- Розкачайте тісто в прямокутник 50 на 15 см, товщиною не більше 4 мм.
- Гострим ножем нарізаємо трикутники для круасанів з основою близько 10 см. Завжди робіть розрізи від основи до верху, щоб не пошкодити тісто.
- Трішки розтягніть основи для круасанів, щоб при формуванні випічки вони були більші.
- Покладіть на край тіста начинку та обережно закрутіть круасани.
- Викладіть сформовані круасани на деко та випікайте в духовці при 200 градусах 25-30 хвилин. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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