Обожнюєте круасани, але вам не вистачає часу, щоб приготувати тісто на випічку вдома? Ми пропонуємо вам прислухатись до наших порад та спробувати приготувати їх вдома з готового тіста.

Джерело: Smachno News

Круасани – це завжди смачно! Неважливо, яку начинку ви до них додаєте, вони завжди будуть хрумкі, золотисті та пухкі.

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Круасани можна готувати власноруч, але цей процес займе у вас багато часу, тому швидше буде купити в магазині готове листкове тісто та вам залишиться тільки визначитись із начинкою.

Якщо ви шанувальник солодких круасанів, вам сподобається начинка з шоколаду, згущеного молока, різноманітних джемів та варення або з солодким домашнім сиром.

Поціновувачам солоних круасанів сподобаються такі начинки, як лосось та сир Філадельфія, свіжі листя салату та бекон або ніжка курочка та соус з паприки.

Як сформувати круасани з готового тіста