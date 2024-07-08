Как в вашей любимой пекарне: готовим круассаны за 20 минут

8 июля 2024, 20:19
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Источник:

yuliia.senych

Круассаны можно очень просто приготовить дома. Они идеально подойдут для завтрака или перекуса.

Колбаса придаст им еще больше сытности и аромата. Такие круассаны понравятся каждому.

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Круассаны с колбасой

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 листа слоеного теста;
– 200 граммов колбасы;
– 150 граммов сыра;
– желток;
– кетчуп, майонез или крем-сыр по вкусу.

Смотрите, как приготовить круассаны: видео

Приготовление:

  1. На лист размороженного теста выложите колбасу и сыр, по желанию можно предварительно смазать тесто кетчупом или майонезом.
  2. Накройте сверху другим слоем теста и разрежьте треугольниками. Закрутите круассаны и выложите их на противень.
  3. Смажьте желтком, присыпьте кунжутом и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут.
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Автор: Ольга Котів