Ковбаса додасть їм ще більше ситності та аромату. Такі круасани сподобаються кожному.

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Круасани з ковбасою

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 листи листкового тіста;

– 200 грамів ковбаси;

– 150 грамів сиру;

– жовток;

– кетчуп, майонез чи крем-сир до смаку.

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Приготування:

На лист розмороженого тіста викладіть ковбасу та сир, за бажанням можна попередньо змастити тісто кетчупом чи майонезом. Накрийте зверху іншим шаром тіста та розріжте трикутниками. Закрутіть круасани та викладіть їх на деко. Змастіть жовтком, присипте кунжутом та відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.

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