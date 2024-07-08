Ковбаса додасть їм ще більше ситності та аромату. Такі круасани сподобаються кожному.
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Круасани з ковбасою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
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Приготування:
- На лист розмороженого тіста викладіть ковбасу та сир, за бажанням можна попередньо змастити тісто кетчупом чи майонезом.
- Накрийте зверху іншим шаром тіста та розріжте трикутниками. Закрутіть круасани та викладіть їх на деко.
- Змастіть жовтком, присипте кунжутом та відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.