Колбаса придаст им еще больше сытности и аромата. Такие круассаны понравятся каждому.

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Круассаны с колбасой

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 листа слоеного теста;

– 200 граммов колбасы;

– 150 граммов сыра;

– желток;

– кетчуп, майонез или крем-сыр по вкусу.

Смотрите, как приготовить круассаны: видео

Приготовление:

На лист размороженного теста выложите колбасу и сыр, по желанию можно предварительно смазать тесто кетчупом или майонезом. Накройте сверху другим слоем теста и разрежьте треугольниками. Закрутите круассаны и выложите их на противень. Смажьте желтком, присыпьте кунжутом и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут.

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