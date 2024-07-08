Колбаса придаст им еще больше сытности и аромата. Такие круассаны понравятся каждому.
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Круассаны с колбасой
- Время: 20 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- На лист размороженного теста выложите колбасу и сыр, по желанию можно предварительно смазать тесто кетчупом или майонезом.
- Накройте сверху другим слоем теста и разрежьте треугольниками. Закрутите круассаны и выложите их на противень.
- Смажьте желтком, присыпьте кунжутом и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут.