Любимое блюдо всех мужчин: готовим крученики с начинкой в сметане
7 февраля 2024, 13:28Читати новину українською
Источник:iriska_dimitrova
Крученики – традиционное блюдо украинской кухни. Часто их готовят в томатном соусе, но попробуйте сделать со сметаной.
По этому рецепту крученики получатся мягкими и ароматными. А начинка придаст им еще более приятный вкус.
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Крученики в сметанном соусе
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов свиной вырезки без кости;
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла.
Начинка:
– 1 средняя луковица;
– 300 граммов шампиньонов;
– 70 граммов твердого сыра;
– зелень петрушки.
Соус:
– 200 граммов сметаны (20% жирности);
– 200 миллилитров воды;
– соль, черный перец;
– треть чайной ложки сушеного чеснока;
– 2 чайные ложки муки.
Приготовление:
- Свиную вырезку нарежьте на пластины толщиной примерно 1 сантиметр. Хорошо отбейте с обеих сторон, посыпьте солью и перцем.
- Для начинки шампиньоны нарежьте мелким кубиком. Сковороду разогрейте с маслом и потушите шампиньоны, пока не выпарится вся влага.
- Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте все вместе до золотистого цвета. Добавьте соль и черный перец, перемешайте.
- К шампиньонам с луком добавьте натертый сыр и измельченную зелень.
- На каждый кусок мяса выложите начинку, заверните рулетиком и подверните края. Выкладывайте рулетики швом вниз на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте до золотистой корочки со всех сторон.
- Для соуса к сметане добавьте соль, черный перец, сушеный чеснок и муку. Хорошо перемешайте и разведите горячей водой.
- Рулетики залейте соусом и тушите 25 – 30 минут под крышкой на слабом огне. Готовое блюдо украсьте зеленью.