За цим рецептом крученики вдадуться м'якими та ароматними. А начинка додасть їм ще приємнішого смаку.

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Крученики в сметанковому соусі

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Свинячу вирізку наріжте на пластини товщиною приблизно 1 сантиметр. Добре відбийте з обох сторін, посипте сіллю і перцем.
  2. Для начинки печериці наріжте дрібним кубиком. Пательню розігрійте з олією і потушкуйте печериці, доки не випариться вся волога.
  3. Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажте все разом до золотистого кольору. Додайте сіль і чорний перець, перемішайте.
  4. До печериць з цибулею додайте натертий сир і подрібнену зелень.
  5. На кожен шматок м'яса викладіть начинку, загорніть рулетиком і підгорніть краї. Викладайте рулетики швом до низу на розігріту пательню з олією. Обсмажуйте до золотистої скоринки з усіх сторін.
  6. Для соусу до сметани додайте сіль, чорний перець, сушений часник і борошно. Добре перемішайте і розведіть гарячою водою.
  7. Рулетики залийте соусом і тушкуйте 25 – 30 хвилин під кришкою на слабкому вогні. Готову страву прикрасьте зеленню.