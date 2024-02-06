Сливки идеально подходят к курице. А помидоры черри придадут еще большей сочности.

Стоит попробовать Такого вы еще точно не ели: древний рецепт бурышника – картофельного пирога родом из Гуцульщины

Сочное филе в сливочном соусе

  • Время: 35 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Филе надрежьте сеточкой. Посолите, поперчите и добавьте специи к курице.
  2. На сковороду добавьте сливочное или растительное масло, обжарьте филе на большом огне с обеих сторон по 2 минуты. После этого отложите его на тарелку.
  3. На сковороду после филе добавьте натертый чеснок, нарезанные пополам помидоры и зелень.
  4. Перемешайте, добавьте соль и горячие сливки.
  5. Выложите сверху филе и под закрытой крышкой доведите его до готовности.