Сливки идеально подходят к курице. А помидоры черри придадут еще большей сочности.
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Сочное филе в сливочном соусе
- Время: 35 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Филе надрежьте сеточкой. Посолите, поперчите и добавьте специи к курице.
- На сковороду добавьте сливочное или растительное масло, обжарьте филе на большом огне с обеих сторон по 2 минуты. После этого отложите его на тарелку.
- На сковороду после филе добавьте натертый чеснок, нарезанные пополам помидоры и зелень.
- Перемешайте, добавьте соль и горячие сливки.
- Выложите сверху филе и под закрытой крышкой доведите его до готовности.