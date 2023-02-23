Масленица прекрасный повод попробовать новые рецепты блинов. Украинский шеф-повар поделился с читателями рецептом кружевных блинчиков, часто готовящих дома для детей.
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Шеф-повар подал блины с икрой минтая в сметане. Они отлично подойдут к обеду или ужину. Конечно, если вы не любите рыбные продукты, можете подать их со сладкими начинками или мясными. Например, с курятиной и овощами или грибами.
Рецепт кружевных блинов
- Время: 90 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Смешиваем молоко, воду и сахар. Смесь можно подогреть в микроволновке в течение 30 секунд, чтобы была хорошо теплая.
- Добавляем дрожжи, перемешиваем и даем 15 минут в активацию.
- Взбиваем яйца с солью и добавляем в первую смесь. Перемешиваем и добавляем муку, тщательно вмешивая ее, чтобы не образовались комочки.
- Затем вливаем растительное масло. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте, чтобы тесто выросло втрое (примерно на 40 минут).
- Жарим на среднем огне без растительного масла.
Рецепт икры со сметаной
Приготовление:
- Нарезаем мелким кубиком лук и огурцы.
- Добавляем в икру, приправляем все сметаной, цедрой лимона и лимонным соком.
Приятного аппетита!