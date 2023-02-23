Масляна чудовий привід спробувати нові рецепти млинців. Український шеф-кухар поділився з читачами рецептом мереживних млинців, які часто готує вдома для дітей.
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Шеф-кухар подав млинці з ікрою минтая в сметані. Вони чудово підійдуть до обіду чи вечері. Звісно, якщо ви не надто полюбляєте рибні продукти, можете подати їх із солодкими начинками чи м'ясними. Наприклад з курятиною та овочами, чи грибами.
Рецепт мереживних млинців
- Час: 90 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Змішуємо молоко, воду та цукор. Суміш можна підігріти в мікрохвильовці протягом 30 секунд, щоб була добре тепла.
- Додаємо дріжджі, перемішуємо і даємо 15 хвилин на активацію.
- Збиваємо яйця з сіллю та додаємо до першої суміші. Перемішуємо і додаємо борошно, ретельно вмішуючи його, щоб не утворилися грудочки.
- Потім вливаємо олію. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці, щоб тісто виросло втричі (приблизно на 40 хвилин).
- Смажимо на середньому вогні без олії.
Рецепт ікри зі сметаною
Приготування:
- Нарізаємо дрібним кубиком цибулю та огірки.
- Додаємо до ікри, приправляємо все сметаною, цедрою лимона і лимонним соком.
Смачного!