Должны быть на Масленицу: готовим кружевные блины с рыбной начинкой
23 февраля 2023, 16:07Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Во время Масленицы чаще всего готовят блины с разнообразными начинками: с курятиной, говядиной, творожные, овощные, сладкие и рыбные.
Масленица прекрасный повод попробовать новые рецепты блинов. Украинский шеф-повар поделился с читателями рецептом кружевных блинчиков, часто готовящих дома для детей.
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Шеф-повар подал блины с икрой минтая в сметане. Они отлично подойдут к обеду или ужину. Конечно, если вы не любите рыбные продукты, можете подать их со сладкими начинками или мясными. Например, с курятиной и овощами или грибами.
Рецепт кружевных блинов
- Время: 90 минут
- Порции: 6
– 250 граммов молока;
– 120 граммов воды;
– 2 столовые ложки сахара;
– 8 граммов сухих дрожжей;
– 2 яйца;
– соль;
– 190 граммов муки;
– 50 граммов масла.
Приготовление:
- Смешиваем молоко, воду и сахар. Смесь можно подогреть в микроволновке в течение 30 секунд, чтобы была хорошо теплая.
- Добавляем дрожжи, перемешиваем и даем 15 минут в активацию.
- Взбиваем яйца с солью и добавляем в первую смесь. Перемешиваем и добавляем муку, тщательно вмешивая ее, чтобы не образовались комочки.
- Затем вливаем растительное масло. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте, чтобы тесто выросло втрое (примерно на 40 минут).
- Жарим на среднем огне без растительного масла.
Рецепт икры со сметанойИнгредиенты:
– 180 граммов икры минтая;
– 50 граммов жирной сметаны;
– 40 граммов синего лука;
– 40 граммов маринованного огурца;
– половина лимона.
Приготовление:
- Нарезаем мелким кубиком лук и огурцы.
- Добавляем в икру, приправляем все сметаной, цедрой лимона и лимонным соком.
Приятного аппетита!