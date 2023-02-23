Должны быть на Масленицу: готовим кружевные блины с рыбной начинкой

Во время Масленицы чаще всего готовят блины с разнообразными начинками: с курятиной, говядиной, творожные, овощные, сладкие и рыбные.

Масленица прекрасный повод попробовать новые рецепты блинов. Украинский шеф-повар поделился с читателями рецептом кружевных блинчиков, часто готовящих дома для детей.

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Шеф-повар подал блины с икрой минтая в сметане. Они отлично подойдут к обеду или ужину. Конечно, если вы не любите рыбные продукты, можете подать их со сладкими начинками или мясными. Например, с курятиной и овощами или грибами.

Рецепт кружевных блинов

Время: 90 минут

90 минут Порции: 6

– 250 граммов молока;– 120 граммов воды;– 2 столовые ложки сахара;– 8 граммов сухих дрожжей;– 2 яйца;– соль;– 190 граммов муки;– 50 граммов масла.

Приготовление:

Смешиваем молоко, воду и сахар. Смесь можно подогреть в микроволновке в течение 30 секунд, чтобы была хорошо теплая.

Добавляем дрожжи, перемешиваем и даем 15 минут в активацию.

Взбиваем яйца с солью и добавляем в первую смесь. Перемешиваем и добавляем муку, тщательно вмешивая ее, чтобы не образовались комочки.

Затем вливаем растительное масло. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте, чтобы тесто выросло втрое (примерно на 40 минут).

Жарим на среднем огне без растительного масла.

Рецепт икры со сметаной

– 180 граммов икры минтая;– 50 граммов жирной сметаны;– 40 граммов синего лука;– 40 граммов маринованного огурца;– половина лимона.

Приготовление:

Нарезаем мелким кубиком лук и огурцы.

Добавляем в икру, приправляем все сметаной, цедрой лимона и лимонным соком.

Приятного аппетита!