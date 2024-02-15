Рецепт, который всегда удается: готовим кружевные блины на кипятке

15 февраля 2024, 12:56
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Источник:

УНИАН

Многие украинцы любят тоненькие блинчики, в которые можно заворачивать начинку или просто есть со сметаной. Воспользуйтесь этим рецептом и они точно удадутся.

Эти блины готовятся с добавлением кипятка, из-за чего мука сразу заваривается. Тесто становится наполовину готовым и эластичным, не рвется и не прилипает при жарке.

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Заварные блины на кипятке и молоке

  • Время: 40 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 миллилитров молока;
– 200 миллилитров кипятка;
– 130 граммов муки;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Молоко и яйца комнатной температуры взбейте большой миске с сахаром и щепоткой соли.
  2. Влейте молоко и подсолнечное масло.
  3. Постепенно всыпьте заранее просеянную муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
  4. Очень тонкой струйкой влейте кипяток в тесто, одновременно замешивая его блендером или венчиком.
  5. Сковороду хорошенько разогрейте и один раз смажьте маслом. Пожарьте блины по 1 – 2 минуты с каждой стороны.
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Автор: Ольга Котів