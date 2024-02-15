Рецепт, который всегда удается: готовим кружевные блины на кипятке
15 февраля 2024, 12:56Читати новину українською
Источник:УНИАН
Многие украинцы любят тоненькие блинчики, в которые можно заворачивать начинку или просто есть со сметаной. Воспользуйтесь этим рецептом и они точно удадутся.
Эти блины готовятся с добавлением кипятка, из-за чего мука сразу заваривается. Тесто становится наполовину готовым и эластичным, не рвется и не прилипает при жарке.
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Заварные блины на кипятке и молоке
- Время: 40 минут
- Порций: 8
– 200 миллилитров молока;
– 200 миллилитров кипятка;
– 130 граммов муки;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Молоко и яйца комнатной температуры взбейте большой миске с сахаром и щепоткой соли.
- Влейте молоко и подсолнечное масло.
- Постепенно всыпьте заранее просеянную муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
- Очень тонкой струйкой влейте кипяток в тесто, одновременно замешивая его блендером или венчиком.
- Сковороду хорошенько разогрейте и один раз смажьте маслом. Пожарьте блины по 1 – 2 минуты с каждой стороны.