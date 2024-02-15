Ці млинці готуються з додаванням окропу, через що борошно відразу заварюється. Тісто стає наполовину готовим і еластичним, не рветься і не прилипає при смаженні.

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Заварні млинці на окропі та молоці

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Молоко і яйця кімнатної температури збийте у великій мисці з цукром і дрібкою солі.
  2. Влийте молоко і соняшникову олію.
  3. Поступово всипте заздалегідь просіяне борошно і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
  4. Дуже тонкою цівкою влийте окріп в тісто, одночасно замішуючи його блендером або вінчиком.
  5. Пательню гарненько розігрійте та один раз змастіть олією. Посмажте млинці по 1 – 2 хвилини з кожного боку.