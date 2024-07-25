Сочные крымские чебуреки: секретный рецепт любимого блюда миллионов
25 июля 2024, 23:59Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Вкус крымских чебуреков ни с чем не спутаешь. Они хрустящие и очень сочные.
Готовить чебуреки дома совсем не трудно. Достаточно знать всего несколько секретов.
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Сочные крымские чебуреки
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 400 граммов муки;
– 200 граммов кипятка;
– 1 чайная ложка соли;
– 40 граммов растительного масла;
– 20 граммов водки.
Начинка:
– 500 граммов фарша;
– 1 лук;
– 100 граммов воды;
– 1 зубчик чеснока;
– специи по вкусу.
Приготовьте чебуреки по этому рецепту: видео
Приготовление:
- Просеянную муку соедините с растительным маслом и солью. Влейте кипяток и быстро замесите тесто.
- Влейте водку и вымешивайте 5 – 7 минут. Оно должно стать эластичным и не липнуть к рукам. Заверните в пищевую пленку и оставьте отдохнуть на 20 – 30 минут.
- Лук и чеснок натрите на мелкой терке или перебейте блендером. Добавьте холодную воду и специи.
- Тесто поделите на 12 кусочков, каждый округлите и оставьте под пищевой пленкой, чтобы не обветрились.
- Один кусочек теста раскатайте в тонкий блинчик и выложите начинку на половинку теста. Разделите ее, не доходя до краев 1 – 1,5 сантиметра.
- Хорошо защепите края и обрежьте остатки теста ножом. Сковороду с маслом сильно разогрейте.
- Положите чебурек в масло и переверните его, как только выплывет и будет много пузырьков. Жарьте до золотистой корочки, полейте чебурек маслом, снова переверните и жарьте до готовности.