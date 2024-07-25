Готувати чебуреки вдома зовсім не важко. Досить знати лише кілька секретів.

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Соковиті кримські чебуреки

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 200 грамів окропу;

– 1 чайна ложка солі;

– 40 грамів олії;

– 20 грамів горілки.

Начинка:

– 500 грамів фаршу;

– 1 цибуля;

– 100 грамів води;

– 1 зубчик часнику;

– спеції до смаку.

Приготуйте чебуреки за цим рецептом: відео

Приготування:

Просіяне борошно з'єднайте з олією і сіллю. Влийте окріп і швидко замісіть тісто. Влийте горілку та вимішуйте 5 – 7 хвилин. Воно має стати еластичним і не липнути до рук. Загорніть у харчову плівку та залиште відпочити на 20 – 30 хвилин. Цибулю та часник натріть на дрібній терці або перебийте блендером. Додайте холодну воду і спеції. Тісто поділіть на 12 шматочків, кожен заокругліть та залиште під харчовою плівкою, щоб не обвітрились. Один шматочок тіста розкачайте в тонкий млинець та викладіть начинку на половинку тіста. Розділіть її, не доходячи до країв 1 – 1,5 сантиметра. Гарно защепіть краї та обріжте залишки тіста ножем. Пательню з олією сильно розігрійте. Покладіть чебурек в олію і переверніть його, як тільки випливе і матиме багато бульбашок. Смажте до золотистої скоринки, полийте чебурек олією, знову переверніть і смажте до готовності.

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