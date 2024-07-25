Готувати чебуреки вдома зовсім не важко. Досить знати лише кілька секретів.

Буде смачно Страва з глибини віків: готуємо фантастичний кандьор з картоплею та пшоном

Соковиті кримські чебуреки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготуйте чебуреки за цим рецептом: відео

Приготування:

  1. Просіяне борошно з'єднайте з олією і сіллю. Влийте окріп і швидко замісіть тісто.
  2. Влийте горілку та вимішуйте 5 – 7 хвилин. Воно має стати еластичним і не липнути до рук. Загорніть у харчову плівку та залиште відпочити на 20 – 30 хвилин.
  3. Цибулю та часник натріть на дрібній терці або перебийте блендером. Додайте холодну воду і спеції.
  4. Тісто поділіть на 12 шматочків, кожен заокругліть та залиште під харчовою плівкою, щоб не обвітрились.
  5. Один шматочок тіста розкачайте в тонкий млинець та викладіть начинку на половинку тіста. Розділіть її, не доходячи до країв 1 – 1,5 сантиметра.
  6. Гарно защепіть краї та обріжте залишки тіста ножем. Пательню з олією сильно розігрійте.
  7. Покладіть чебурек в олію і переверніть його, як тільки випливе і матиме багато бульбашок. Смажте до золотистої скоринки, полийте чебурек олією, знову переверніть і смажте до готовності.