Готувати чебуреки вдома зовсім не важко. Досить знати лише кілька секретів.
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Соковиті кримські чебуреки
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготуйте чебуреки за цим рецептом: відео
Приготування:
- Просіяне борошно з'єднайте з олією і сіллю. Влийте окріп і швидко замісіть тісто.
- Влийте горілку та вимішуйте 5 – 7 хвилин. Воно має стати еластичним і не липнути до рук. Загорніть у харчову плівку та залиште відпочити на 20 – 30 хвилин.
- Цибулю та часник натріть на дрібній терці або перебийте блендером. Додайте холодну воду і спеції.
- Тісто поділіть на 12 шматочків, кожен заокругліть та залиште під харчовою плівкою, щоб не обвітрились.
- Один шматочок тіста розкачайте в тонкий млинець та викладіть начинку на половинку тіста. Розділіть її, не доходячи до країв 1 – 1,5 сантиметра.
- Гарно защепіть краї та обріжте залишки тіста ножем. Пательню з олією сильно розігрійте.
- Покладіть чебурек в олію і переверніть його, як тільки випливе і матиме багато бульбашок. Смажте до золотистої скоринки, полийте чебурек олією, знову переверніть і смажте до готовності.