Готовить чебуреки дома совсем не трудно. Достаточно знать всего несколько секретов.

Будет вкусно Блюдо из глубины веков: готовим фантастический кандьор с картофелем и пшеном

Сочные крымские чебуреки

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовьте чебуреки по этому рецепту: видео

Приготовление:

  1. Просеянную муку соедините с растительным маслом и солью. Влейте кипяток и быстро замесите тесто.
  2. Влейте водку и вымешивайте 5 – 7 минут. Оно должно стать эластичным и не липнуть к рукам. Заверните в пищевую пленку и оставьте отдохнуть на 20 – 30 минут.
  3. Лук и чеснок натрите на мелкой терке или перебейте блендером. Добавьте холодную воду и специи.
  4. Тесто поделите на 12 кусочков, каждый округлите и оставьте под пищевой пленкой, чтобы не обветрились.
  5. Один кусочек теста раскатайте в тонкий блинчик и выложите начинку на половинку теста. Разделите ее, не доходя до краев 1 – 1,5 сантиметра.
  6. Хорошо защепите края и обрежьте остатки теста ножом. Сковороду с маслом сильно разогрейте.
  7. Положите чебурек в масло и переверните его, как только выплывет и будет много пузырьков. Жарьте до золотистой корочки, полейте чебурек маслом, снова переверните и жарьте до готовности.