Готовить чебуреки дома совсем не трудно. Достаточно знать всего несколько секретов.

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Сочные крымские чебуреки

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– 200 граммов кипятка;

– 1 чайная ложка соли;

– 40 граммов растительного масла;

– 20 граммов водки.

Начинка:

– 500 граммов фарша;

– 1 лук;

– 100 граммов воды;

– 1 зубчик чеснока;

– специи по вкусу.

Приготовьте чебуреки по этому рецепту: видео

Приготовление:

Просеянную муку соедините с растительным маслом и солью. Влейте кипяток и быстро замесите тесто. Влейте водку и вымешивайте 5 – 7 минут. Оно должно стать эластичным и не липнуть к рукам. Заверните в пищевую пленку и оставьте отдохнуть на 20 – 30 минут. Лук и чеснок натрите на мелкой терке или перебейте блендером. Добавьте холодную воду и специи. Тесто поделите на 12 кусочков, каждый округлите и оставьте под пищевой пленкой, чтобы не обветрились. Один кусочек теста раскатайте в тонкий блинчик и выложите начинку на половинку теста. Разделите ее, не доходя до краев 1 – 1,5 сантиметра. Хорошо защепите края и обрежьте остатки теста ножом. Сковороду с маслом сильно разогрейте. Положите чебурек в масло и переверните его, как только выплывет и будет много пузырьков. Жарьте до золотистой корочки, полейте чебурек маслом, снова переверните и жарьте до готовности.

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