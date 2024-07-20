Все, что вам нужно, это несколько основных ингредиентов и кастрюля. Варенье из крыжовника – уникальный деликатес, который сочетает природную кислинку ягод крыжовника с нежной сладостью сахара и свежей ноткой лимона.

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Крыжовниковое варенье из крыжовника

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Почистите и тщательно вымойте ягоды.
  2. Налейте в кастрюлю стакан воды и доведите до кипения.
  3. Добавьте сахар и перемешайте, пока он не растворится.
  4. Добавьте фрукты и варите, пока они не станут мягкими и не распадутся.
  5. Наконец добавьте лимонный сок и нагревайте варенье до загустения.