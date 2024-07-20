Все, що вам потрібно, це кілька основних інгредієнтів і каструля. Варення з агрусу – унікальний делікатес, який поєднує природну кислинку ягід агрусу з ніжною солодкістю цукру та свіжою ноткою лимону.

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Аґрусове варення

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистіть і ретельно вимийте ягоди.
  2. Налийте в каструлю склянку води та доведіть до кипіння.
  3. Додайте цукор і перемішайте, поки він не розчиниться.
  4. Додайте фрукти та варіть, поки вони не стануть м’якими та не розпадуться.
  5. Нарешті додайте лимонний сік і нагрівайте варення до загустіння.