Все, що вам потрібно, це кілька основних інгредієнтів і каструля. Варення з агрусу – унікальний делікатес, який поєднує природну кислинку ягід агрусу з ніжною солодкістю цукру та свіжою ноткою лимону.
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Аґрусове варення
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистіть і ретельно вимийте ягоди.
- Налийте в каструлю склянку води та доведіть до кипіння.
- Додайте цукор і перемішайте, поки він не розчиниться.
- Додайте фрукти та варіть, поки вони не стануть м’якими та не розпадуться.
- Нарешті додайте лимонний сік і нагрівайте варення до загустіння.