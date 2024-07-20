В самый пик сезона: как приготовить варенье из крыжовника
20 июля 2024, 23:52Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Варенье из крыжовника отличается характерным вкусом, который прекрасно сочетается как с бутербродами, так и с десертами. Его приготовление относительно простое и не требует особых кулинарных навыков или специального оборудования.
Все, что вам нужно, это несколько основных ингредиентов и кастрюля. Варенье из крыжовника – уникальный деликатес, который сочетает природную кислинку ягод крыжовника с нежной сладостью сахара и свежей ноткой лимона.
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Крыжовниковое варенье из крыжовника
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм крыжовника;
– полстакана сахара;
– 1 лимон.
Приготовление:
- Почистите и тщательно вымойте ягоды.
- Налейте в кастрюлю стакан воды и доведите до кипения.
- Добавьте сахар и перемешайте, пока он не растворится.
- Добавьте фрукты и варите, пока они не станут мягкими и не распадутся.
- Наконец добавьте лимонный сок и нагревайте варенье до загустения.