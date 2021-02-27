В 4 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" 19 участников испытают свой кулинарный талант в соревновании с судьями проекта и приготовят свои лучшие блюда.

В 4 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" 19 участников пройдут проверку на кулинарный талант, научатся передавать рецепты только по звукам и самые слабые попадут на битву черных фартуков.

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Судьи 3 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы" сразу предупредили участников, что первое испытание будет крайне тяжелым. Однако, прежде чем начать испытание им нужно разделиться на три команды.

Команду красных возглавил Николай Люлько, синих – Лидия Корниенко, а желтых – Леонид Малюга. Капитаны команд отобрали участников в помощь и выбрали су-шефов.

Командам нужно отгадать и приготовить загаданные блюда только по записанному аудио от капитанов. У команды будет один час на приготовление классических блюд, их количество определяли капитаны команд в 3 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы".

Команда желтых должна отгадать ризотто Пармиджано, пасту Карбонара и стейк Миньон, красные – шницель, пасту Карбонара, фиш энд чипс, а желтые – шоколадный фондан, омлет и ризотто.

Как только участники 3 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы" не пытались отгадать процессы в блюдах по самым лишь звукам, конечные варианты не у всех были правильные.

Ни одна из команд не отгадала все блюда от капитанов и су-шефов. Кроме этого в команде синих судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" не приняли ризотто из-за неправильной консистенции блюда и омлета, а третье блюдо было брауни, а не загаданный фондан. В итоге синяя команда не получила ни одного балла.

Хотя команда красных не угадала загаданный шницель, зато приготовила котлету по-киевски, судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" таки попробовали ее, ведь она была безупречной. Также команде красных засчитали фиш энд чипс, пасту Карбонара и омлет. Команда получила от судей три балла.

Команде желтых судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" засчитали поленту и ризотто Пармиджано, у них два балла из четырех возможных.

По результатам первого испытания 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" команда синих получила поражение, капитан команды Лидия назвала двух участников которые наденут черные фартуки – это Дмитрий Кузнецов и Марина Собко.

Кулинарная импровизация

Поскольку в первом испытании команда Николая Люлька одержала безоговорочную победу, сегодня парень будет выбирать себе двух капитанов, которые составят ему конкуренцию. Ими стали Дмитрий Кузнецов и Лиля Стоянова.

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Под коробками участников ждали авторские блюда, которые являются хитами продаж в ресторанах судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы": у красных блюдо Эктора Хименеса-Браво – королевские креветки с катонийским соусом, у синих блюдо Ольги Мартыновской – гарганелли с чернилами каракатицы и кокосовым биском и у зеленых блюдо от Владимира Ярославского – ризотто с лесными грибами и орехами и сыром Тет Демуан.

А под коробками-загадками на три команды ждали ингредиенты для приготовления совершенно нового блюда с новым видением на авторское блюдо судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Но это еще не все сюрпризы от судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", Владимир Ярославский тоже будет готовить блюдо из аналогичных продуктов, как у команды зеленых, чтобы доказать Эктору Хименесу-Браво и остальным участникам, что все возможно!

Владимир Ярославский хотел показать концепцию из овощей и приготовил кардинально другое блюдо ресторанного уровня из овощей и чипсов из риса.

Команда красных приготовила для судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" семь разных блюд: сет "Морской узел" из тартара из креветки и соуса из граната, карпаччо из креветки и личи и соуса из красного перца, чипсы из мангольда и соломки из креветки, легкий крем-суп из мангольда и сальсой из печеных перцев, суп из двух видов перца и попкорна с креветками, красную лапшу с перцами и креветками, десерт из личи. Меньше всего судей поразил именно десерт, но шесть блюд судьи участникам засчитали.

Команда синих подала судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" креветку с красным соусом и белковой пеной, тортилью с креветкой и овощами, укономияки (омлет) с тунцом, конфету из креветок и лемонграсса, суп с креветками и бульоном и кокосовым молоком. Судьи приняли четыре блюда из пяти.

Зеленая команда приготовила судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" четыре блюда, не выдав пятое, которое готовил Радек Конечны. Аранчини с грибами и сырным соусом, мороженое на основе грибов, риса и пармезана, куриные медальоны с кранчем и шалотом конфи, инволтини из пармезана и порея – из этих блюд судьи приняли только два блюда.

Безоговорочную победу вновь одержала команда Николая Люлька и победителями поднялась на балкон павильона 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Поражение в конкурсе получила команда Лили Стояновой, они будут голосовать за двух участников, которые наденут черные фартуки.

Битва черных фартуков

Команда зеленых проголосовала за Игоря Мищенко и Радека Конечны, они вместе с Дмитрием Кузнецовым и Мариной Собко будут бороться за место в проекте на битве черных фартуков.

На последнем испытании 4 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" участникам нужно приготовить в буквальном смысле легкое блюдо. По весу блюда судьи будут определять лучшее блюдо на конкурсе черных фартуков.

Под коробками-загадками у участников были полулитровые банки, блюдо участников должно быть полностью наполненным приготовленным блюдом – самым легким блюдом.

Радек Конечны приготовил блюдо с мясом и овощными чипсами весом в 193 грамма, Дмитрий Кузнецов подал судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" блюдо из бисквита и крема весом 412 грамм, Марина Собко подала десерт из безе и крема в 354 граммов, а Игорь Мищенко блюдо из крема весом 426 граммов.

По итогам битвы черных фартуков кулинарный проект покинули Марина Собко и Дмитрий Кузнецов.

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