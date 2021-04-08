Низкокалорийное кукурузное печенье: рецепт, который можно на диете
Нереально вкусное печенье да еще и приготовленное исключительно из полезных ингредиентов понравится каждому! Вы с легкостью можете употреблять его на завтрак со стаканом теплого молока или какао.
Источник:инстаграм Fat Killers
Кукурузное печенье – лакомство приготовленное по рецепту, который вы можете употреблять при правильном питании, ведь оно не навредит вашей фигуре. Однако, следует помнить и о количестве потребленного печенька. По этому рецепту у вас получится около 10 штук.
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Печенье состоит исключительно из полезных ингредиентов: кукурузной муки, кокосового масла и подсластителя. Внимательно читайте рецепт и айда готовить вместе!
Рецепт кукурузного печенья
- В миске смешайте кокосовое масло, яйцо, подсластитель и соду, тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Добавьте к смеси муку и молоко – замесите тесто.
- Сформируйте из готового теста печенье, вилкой сделайте узор.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте печенье на противне покрытом пергаментом в течение 20 – 25 минут.
- Готовое печенье охладите и подавайте на стол. Приятного аппетита!
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