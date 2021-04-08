Нереально вкусное печенье да еще и приготовленное исключительно из полезных ингредиентов понравится каждому! Вы с легкостью можете употреблять его на завтрак со стаканом теплого молока или какао.

Кукурузное печенье – лакомство приготовленное по рецепту, который вы можете употреблять при правильном питании, ведь оно не навредит вашей фигуре. Однако, следует помнить и о количестве потребленного печенька. По этому рецепту у вас получится около 10 штук.

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Печенье состоит исключительно из полезных ингредиентов: кукурузной муки, кокосового масла и подсластителя. Внимательно читайте рецепт и айда готовить вместе!

Рецепт кукурузного печенья

Ингредиенты:

– 150 г кукурузной муки;

– 1 яйцо;

– 2 ст. л кокосового масла;

– 1 г соды или 0,3 ч. л разрыхлителя;

– 80 мл молока;

– подсластитель на ваш вкус.