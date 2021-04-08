Низькокалорійне кукурудзяне печиво: рецепт, який можна на дієті
Нереально смачне печиво та ще й приготоване виключно з корисних інгредієнтів сподобається кожному! Ви з легкістю можете вживати його на сніданок зі склянкою теплого молока чи какао.
Джерело:інстаграм Fat Killers
Кукурудзяне печиво – смаколик приготований за рецептом, який ви можете вживати на правильному харчуванні, адже він не зашкодить вашій фігурі. Проте, слід пам'ятати й про кількість спожитого печенька. За цим рецептом у вас вийде близько 10 штук.
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Печиво складається виключно з корисних інгредієнтів: кукурудзяного борошна, кокосової олії та підсолоджувача. Уважно читайте рецепт та гайда готувати разом!
Рецепт кукурудзяного печива
- У мисці змішайте кокосову олію, яйце, підсолоджувач та соду, ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Додайте до суміші борошно та молоко – замісіть тісто.
- Сформуйте з готового тіста печиво, виделкою зробіть візерунок.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте печиво на деко вкрите пергаментом протягом 20 – 25 хвилин.
- Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!
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