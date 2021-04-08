Нереально смачне печиво та ще й приготоване виключно з корисних інгредієнтів сподобається кожному! Ви з легкістю можете вживати його на сніданок зі склянкою теплого молока чи какао.

Кукурудзяне печиво – смаколик приготований за рецептом, який ви можете вживати на правильному харчуванні, адже він не зашкодить вашій фігурі. Проте, слід пам'ятати й про кількість спожитого печенька. За цим рецептом у вас вийде близько 10 штук.

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Печиво складається виключно з корисних інгредієнтів: кукурудзяного борошна, кокосової олії та підсолоджувача. Уважно читайте рецепт та гайда готувати разом!

Рецепт кукурудзяного печива

Інгредієнти:

– 150 г кукурудзяного борошна;

– 1 яйце;

– 2 ст. л кокосової олії;

– 1 г соди або 0,3 ч. л розпушувача;

– 80 мл молока;

– підсолоджувач на ваш смак.