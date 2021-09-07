Похожый на сыр чизкейк – достаточно легкое блюдо, которое станет настоящим сюрпризом на любом столе. Возможно, десерт не самый простой, но удивление родных и гостей того стоит.

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Десерт, который станет незабываемым​ / Фото msn.com

Ингредиенты

  • 800 грамм греческого йогурта
  • 400 миллилитров мякоти манго или купленного пюре манго
  • 4 упаковки лимонных желе
  • 1,5 – 2 стакана горячей воды
  • сахарная пудра по вкусу

Приготовление

  1. Разведите в кипятке лимонное желе и перемешивайте, чтобы не осталось комочков. Дайте смеси полностью остыть.
  2. В миску выложите йогурт и манго, тщательно перемешайте.
  3. Когда желе остынет и начнет густеть, добавьте к нему йогурт и манго. Перемешивайте ингредиенты до однородной консистенции.
  4. Вылейте смесь в круглую форму и оставьте на ночь в холодильнике.
  5. На следующий день вырежьте дырки, как в сыре, с помощью круглой ложки. Идеально для этого подойдет ложка для арбуза или мороженого.
  6. Подавать чизкейк надо охлажденным, желательно треугольными кусочками.