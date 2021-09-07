Похожый на сыр чизкейк – достаточно легкое блюдо, которое станет настоящим сюрпризом на любом столе. Возможно, десерт не самый простой, но удивление родных и гостей того стоит.
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Десерт, который станет незабываемым / Фото msn.com
Ингредиенты
- 800 грамм греческого йогурта
- 400 миллилитров мякоти манго или купленного пюре манго
- 4 упаковки лимонных желе
- 1,5 – 2 стакана горячей воды
- сахарная пудра по вкусу
Приготовление
- Разведите в кипятке лимонное желе и перемешивайте, чтобы не осталось комочков. Дайте смеси полностью остыть.
- В миску выложите йогурт и манго, тщательно перемешайте.
- Когда желе остынет и начнет густеть, добавьте к нему йогурт и манго. Перемешивайте ингредиенты до однородной консистенции.
- Вылейте смесь в круглую форму и оставьте на ночь в холодильнике.
- На следующий день вырежьте дырки, как в сыре, с помощью круглой ложки. Идеально для этого подойдет ложка для арбуза или мороженого.
- Подавать чизкейк надо охлажденным, желательно треугольными кусочками.