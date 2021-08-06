Сусідня польська кухня має дуже багато спільного з українською. Основними інгредієнтами, що використовуються в польських стравах, є буряк, квашена капуста, огірки, риба, ковбаси, сметана та різні види трав. Польська кухня багата м'ясом, особливо свининою, куркою та дичиною, на додаток до широкого асортименту овочів, спецій, грибів та трав.

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Століття тому польська кухня базувалася здебільшого на крупах, овочах та рибі. У раціоні було мало м'яса, особливі страви подавалися переважно на дворянських столах.

Деруни

Картопляний пиріг – це проста, смачна і, перш за все, ситна та дешева страва. В оригінальному рецепті цей делікатес складався лише з картоплі, зараз також відома версія з яйцями та ковбасою.

Ситно та смачно / Фото Beszamel.pl

Журек

Традиційний польський суп на житній заквасці. Є кілька умов, щоб Журек вийшов вдалим – це певні інгредієнти, які повинні бути неодмінно у супі. Перший і основний продукт – це жур, закваска з житнього борошна. Також в супі повинні бути майоран і часник.

Суп також зазвичай подають зі звареним на круто яйцем / Фото Kwestia Smaku

Фляки

Це навариста юшка з тельбуха, приправлена спеціями. Її головний інгредієнт – частина шлунка, що складається з гладких м'язових волокон. На замітку людям, які на ранок після веселого застілля почувають себе "не дуже": цей суп полегшує похмілля і відновлює сили. За смаком до супу можуть додати цибулю, борошно, сало.

Подають фляки гарячими, в глибоких тарілках або мисках / Фото Gotujmy.pl

Смажена качка

Традиційний рецепт походить з Великопольщини. Польська версія смаженої качки – це та, яка подається із запеченим яблуком та червоною капустою.

Хрустка дичина / Фото Gotujmy.pl

Пироги

Аналог українських вареників – польські пироги. Це одна із найвідоміших страв у Польщі. Пироги можна варити або смажити, фарширувати м'ясом, овочами, сиром, фруктами й навіть шоколадом. Подають пироги зі сметаною або просто маслом.

Польські пироги – українські вареники / Фото 123RF

Кров'янка

Кров займає особливе місце в польській кухні, і кров'янка – чудовий тому приклад. Хоча інгредієнти для цієї ковбаси можуть здатися незвичайними, їх використання є відомими у кухні Центральної та Східної Європи. Кров'янку готують зі свинячих кишок, начинених фаршем з гречаних чи рисових круп, свинячої крові, м'яса, сала, смальцю, замоченого в молоці пшеничного хліба, цибулі та приправ.

Ковбаски із кров'ю / Фото ReceptyOnLine.cz