Якщо ви шукаєте цікаві відео з рецептами від шеф-кухарів – ми підготували для вас найкращих! На кого вартує підписатися з українських та закордонних шеф-кухарів для загального розвитку та підвищення кулінарної майстерності – читайте далі у матеріалі.

SmachnoNews підготував для вас підбірку відеоблогів з рецептами, які ведуть популярні шеф-кухарі, серед яких Гордон Рамзі, Джеймі Олівер, Євген Клопотенко та Єлизавета Глінська.

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На своїх каналах шеф-кухарі діляться із підписниками цінними порадами щодо приготування тих чи інших інгредієнтів, демонструють правильні методи нарізки та вчать, як правильно готувати класичні страви та десерти.

Гордон Рамзі

Всесвітньо відомий шеф-кухар, телеведучий та ресторатор, незмінний ведучий кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" та "Мастер Шеф" активно веде свій канал на платформі Ютуб. Аудиторія Гордона Рамзі налічує понад 16,7 мільйона підписників та фанатів.

На каналі шеф-кухаря ви знайдете безліч рецептів вегетаріанської кухні, м'ясних страв та вишуканих десертів і випічки.

Джеймі Олівер

Шеф-кухар та автор кулінарних книг Джеймі Олівер активно впроваджує у світову кухню здорове харчування та вчить підписників правильному приготуванню тих чи інших інгредієнтів.

Шеф-кухар за здорове харчування, яке не потребує багато коштів та легке й швидке у приготуванні.

На каналі Джеймі Олівера ви знайдете як рецепти з м'яса, риби, так і безліч здорових страв з покроковим приготуванням.

Аудиторія Джеймі Олівера у ютубі налічує понад 5,7 мільйона підписників.

Єлизавета Глінська

За шляхом Лізи Глінської ми почали стежити ще з 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" на якому дівчина виборола перемогу та згодом успішно закінчила популярну у світі кулінарну школу у Франції.

Українська кондитерка випустила дві книги з десертами та випічкою, активно зайнялась проведенням майстер-класів та в результаті стала суддею проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" 1 сезону разом з Ектором Хіменесом-Браво та Володимиром Ярославським.

Канал кондитерки налічує понад 396 тисяч підписників, які активно коментують та діляться готовими десертами, які вони приготували разом із Лізою Глінською.

Окрім вишуканих десертів та класичної випічки на каналі дівчини ви можете знайти й безліч рецептів святкових закусок та салатів.

Євген Клопотенко

Ще один переможець кулінарного проєкту "Мастер Шеф", ресторатор та автор кулінарних книг – Євген Клопотенко відомий та знаний в Україні та за її межами.

Шеф-кухар бере активну участь у розвитку української сучасної кухні та працює над трансформацією харчування у шкільних їдальнях разом з Оленою Зеленською.

На каналі Євгена Клопотенка ви знайдете безліч корисних порад та рецептів щодо приготування найрізноманітніших страв: від закусок до десертів.

Хоч у Євгена Клопотенка тільки 126 тисяч підписників, його канал однозначно вартує на більше шанувальників!