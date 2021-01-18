Известный украинский шеф-повар Дмитрий Горовенко предлагает приготовить вкусный и легкий вариант современного плова на сковородке с булгуром и телятиной. Как сделать обычное блюдо изысканным и низкокалорийным читайте в материале Smachno News.

Шеф-повар Дмитрий Горовенко подготовил для своих подписчиков в соцсети инстаграм простой рецепт плова на современный лад. Он на 50% легче в приготовлении, более того, он 100% готовится в сковороде.

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Хотя Дмитрий Горовенко отметил, что это не совсем классический рецепт плова, а точнее альтернатива этого любимого многими блюда.

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Шеф-повар отметил, что такой рецепт плова можно считать даже полезным и здоровым. Итак, готовим вместе!

Как приготовить диетический плов

Ингредиенты:

– 300 г телятины;

– 200 г булгура;

– 50 г чернослива;

– 1 морковка;

– 3 зубчика чеснока;

– 4 ст. л масла;

– специи на ваш вкус (травы с солью, розмарин, черный перец);

– 4 ст. л соевого соуса;

– зелень петрушки;

– 1 бланшированный томат.