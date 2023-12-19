Это блюдо прекрасно подходит к новогоднему или рождественскому столу. Кроме этого, такая курица будет достаточно бюджетной.
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Курочка в апельсиновом маринаде
- Время: 1 час 30 минут + час на маринование
- Порций: 4
Приготовление:
- Для маринада объедините все ингредиенты, отправьте туда курочку и хорошо покупайте ее в маринаде. Накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться на 1-2 часа или даже на ночь.
- После этого переложите курочку на противень, залейте маринадом и украсьте ломтиками апельсина без кожуры.
- Отправьте противень в разогретую до 190 градусов духовку на 40 – 60 минут – время зависит от части курицы и духовки. Время от времени поливайте курочку маринадом.