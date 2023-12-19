Ця страва чудово пасуватиме до новорічного чи різдвяного столу. Окрім цього, така курка буде доволі бюджетною.

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Курочка в апельсиновому маринаді

Час : 1 година 30 хвилин + година на маринування

: 1 година 30 хвилин + година на маринування Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих четвертинок, стегон чи гомілок;

– 1 апельсин;

– імбир;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 столова ложка меду;

– 1 чайна ложка копченої паприки;

– 1 чайна ложка куркуми;

– 100 мілілітрів соєвого соусу.

Приготування:

Для маринаду поєднайте всі інгредієнти, відправте туди курочку та добре покупайте її в маринаді. Накрийте харчовою плівкою та залиште маринуватись на 1 – 2 годинки або навіть на ніч. Після цього перекладіть курочку на деко, залийте маринадом та прикрасьте скибочками апельсина без шкірки. Відправте деко в розігріту до 190 градусів духовку на 40 – 60 хвилин – час залежить від частини курки та духовки. Час від часу поливайте курочку маринадом.

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