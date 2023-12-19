Ця страва чудово пасуватиме до новорічного чи різдвяного столу. Окрім цього, така курка буде доволі бюджетною.

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Курочка в апельсиновому маринаді

  • Час: 1 година 30 хвилин + година на маринування
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Для маринаду поєднайте всі інгредієнти, відправте туди курочку та добре покупайте її в маринаді. Накрийте харчовою плівкою та залиште маринуватись на 1 – 2 годинки або навіть на ніч.
  2. Після цього перекладіть курочку на деко, залийте маринадом та прикрасьте скибочками апельсина без шкірки.
  3. Відправте деко в розігріту до 190 градусів духовку на 40 – 60 хвилин – час залежить від частини курки та духовки. Час від часу поливайте курочку маринадом.