Ця страва чудово пасуватиме до новорічного чи різдвяного столу. Окрім цього, така курка буде доволі бюджетною.
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Курочка в апельсиновому маринаді
- Час: 1 година 30 хвилин + година на маринування
- Порцій: 4
Приготування:
- Для маринаду поєднайте всі інгредієнти, відправте туди курочку та добре покупайте її в маринаді. Накрийте харчовою плівкою та залиште маринуватись на 1 – 2 годинки або навіть на ніч.
- Після цього перекладіть курочку на деко, залийте маринадом та прикрасьте скибочками апельсина без шкірки.
- Відправте деко в розігріту до 190 градусів духовку на 40 – 60 хвилин – час залежить від частини курки та духовки. Час від часу поливайте курочку маринадом.