Не знаєте, що такого оригінального приготувати на вечерю, щоб і швидко, і смачно? Ми підготували для вас надзвичайно легкий у приготуванні рецепт курочки гунбао.

Курочка гунбао – чудово смакуватиме на вечерю, або обід. Кисло-солодкий смак страви з нотками японської кухні зачарує вас з першого шматочка.

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Якщо на обід чи вечерю вам захотілось побувати в Японії – приготуйте вдома цю страву та насолоджуйтеся вишуканими смаками разом з родиною.

Рецепт курочки гунбао

Інгредієнти:

– 1 упаковка курячих стріпсів;

– соус Териякі для маринування;

– 3 зубчики часнику;

– 20 грамів свіжого імбиру;

– 1 свіжий огірок;

– 50 грамів зеленого горошку (свіжого чи мороженого);

– 60 грамів солодкого перцю;

– 60 грамів моркви;

– 50 грамів ріпчастої цибулі;

– 100 грамів арахісу;

– олія для смаження на ваш смак;

– свіжа зелень.

Для соусу:

– 1 столова ложка аджики або пасти чилі;

– 4 столова ложка рисового оцту;

– 2 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка крохмалю;

– 1 столова ложка сухого вина;

– 50 грамів соєвого соусу;

– 100 грамів води.