Талановитий шеф-кухар пропонує приготувати ароматну курятину, яка вразить усіх гостей. До вашої уваги простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво.

Відомий шеф-кухар, ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом курки "Качаторі" зі своїми шанувальниками у інстаграм. "Качаторі" (cacciatore) в перекладі з італійської мови означає "мисливець". Страва популярна в Італії та США. Ароматне та ніжне філе курятини в томатно-овочевому соусі ви легко можете приготувати вдома.

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Курка "Качаторі"

Курка "Качаторі"

Інгредієнти:

– 6 курячих стегон (або філе);

– 6 великих грибів портобелло (або печериці);

– 2 червоних цибулі;

– 500 г болгарського перцю;

– 125 г оливок;

– 4 гілочки свіжого розмарину;

– 180 мл червоного вина;

– 400 г томатів консервованих (або свіжих помідорів).

Курятину почистіть від шкірки, кісточок, додайте сіль, перець, обсмажте на пательні з обох боків до золотої скоринки. Почистіть, наріжте гриби, цибулю, перець кубиками, обсмажте на пательні, додайте вино, тушкуйте 10 хвилин, додайте томати з соусом, перемішайте, додайте розмарин, оливки і філе курятини, накрийте кришкою, тушкуйте 30-45 хвилин. Розігрійте духовку до 175 градусів, викладіть страву у глибоку форму, відправте на одну годину запікатись до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт курки "Качаторі" від Ектора Хіменеса-Браво у відео: