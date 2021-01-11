Смачна курка Качаторі в томатно-овочевому соусі: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Талановитий шеф-кухар пропонує приготувати ароматну курятину, яка вразить усіх гостей. До вашої уваги простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво.
Відомий шеф-кухар, ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом курки "Качаторі" зі своїми шанувальниками у інстаграм. "Качаторі" (cacciatore) в перекладі з італійської мови означає "мисливець". Страва популярна в Італії та США. Ароматне та ніжне філе курятини в томатно-овочевому соусі ви легко можете приготувати вдома.
Читайте також Колумбійський суп Ахіако з курочкою та авокадо: смачний рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Курка "Качаторі"
Курка "Качаторі"
- Курятину почистіть від шкірки, кісточок, додайте сіль, перець, обсмажте на пательні з обох боків до золотої скоринки.
- Почистіть, наріжте гриби, цибулю, перець кубиками, обсмажте на пательні, додайте вино, тушкуйте 10 хвилин, додайте томати з соусом, перемішайте, додайте розмарин, оливки і філе курятини, накрийте кришкою, тушкуйте 30-45 хвилин.
- Розігрійте духовку до 175 градусів, викладіть страву у глибоку форму, відправте на одну годину запікатись до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт курки "Качаторі" від Ектора Хіменеса-Браво у відео:
Поділитися новиною