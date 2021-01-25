Якщо вам набридли звичні страви з курки, ми радимо приготувати вишукану страву Кордон Блю з ніжною начинкою з шинки та сиру.

Апетитна та ніжна м'ясна страва Кордон Блю за рецептом Smachno News сподобається кожному члену вашої родини, адже вона хрустка ззовні та соковита всередині. Сир та шинка додають страві особливого смаку та вишуканості.

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Сordon bleu – французька страва, що в перекладі означає синя стрічка. Існує версія, що страву вперше готувала кухарка Людовика XV – мадам Дюбарі. Саме за цю приготовану страву він нагородив її синьою стрічкою, звідси пішла й назва.

Як приготувати курку Кордон Блю вдома

Інгредієнти:

– 6 курячих грудок;

– 6 скибочок твердого сиру;

– 6 скибочок шинки;

– 3 ст. л борошна;

– 2 яйця;

– 2 ст. л гірчиці;

– панірувальні сухарі;

– сіль, перець;

– олія для смаження.