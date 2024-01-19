"Курица под кайфом": приготовьте салат, который покорит ваших родных

Если ищете рецепт вкусного салата, попробуйте приготовить "Курицу под кайфом". Необычное сочетание вкусов покорит вашу семью.

В этом блюде идеально сочетаются копченая курица, свежие помидоры, сухарики и мак. Салат с забавным названием точно быстро исчезнет из тарелок.

Вам понравится Только 1 ингредиент изменит все: готовим бюджетный винегрет по-особому

Салат "Курица под кайфом"

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

– 350 граммов копченого куриного филе;– 2 помидора;– 3 яйца;– 150 граммов сыра;– 3 столовые ложки мака;– 4 столовые ложки майонеза;– соль, перец по вкусу;– зелень для украшения.

Приготовьте:

Яйца отварите вкрутую и остудите. Вместе с копченой курицей нарежьте их кубиком. Из помидоров удалите семечки, чтоб они не потекли в салате. Плотную часть томатов нарежьте кубиком. Сыр также нарежьте кубиком. Сухарики можно использовать магазинные или сделать их самостоятельно. Для этого нарежьте хлеб кубиком и поджарьте на сухой сковороде. Также их можно запечь в духовке 15 минут при 180 градусах. Собирайте "Курицу под кайфом" с помощью кулинарного кольца. Сначала выложите копченую курицу, затем – сеточку из майонеза, далее – помидоры и яйца. Посолите, смажьте майонезом, положите сыр, а затем сухарики. На сухарики также нанесите немного майонеза. Посыпьте салат маком и сразу же подавайте к столу.