У цій страві ідеально поєднуються копчена курка, свіжі помідори, сухарики та мак. Салат з кумедною назвою точно швидко зникне з тарілок.

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Салат "Курка під кайфом"

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 350 грамів копченого курячого філе;

– 2 помідори;

– 3 яйця;

– 150 грамів сиру;

– 3 столові ложки маку;

– 4 столові ложки майонезу;

– сіль, перець до смаку;

– зелень для прикраси.

Приготуйте:

Яйця відваріть круто та остудіть. Разом з копченою куркою наріжте їх кубиком. З помідорів видаліть насіння, щоб вони не потекли в салаті. Щільну частину томатів наріжте кубиком. Сир також наріжте кубиком. Сухарики можна використовувати магазинні або зробити їх самостійно. Для цього наріжте хліб кубиком і підсмажте на сухій пательні. Також їх можна запекти в духовці 15 хвилин при 180 градусах. Збирайте "Курку під кайфом" за допомогою кулінарного кільця. Спочатку викладіть копчену курку, потім – сіточку з майонезу, далі – помідори і яйця. Посоліть, змажте майонезом, покладіть сир, а потім – сухарики. На сухарики також нанесіть трохи майонезу. Посипте салат маком і відразу ж подавайте до столу.

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