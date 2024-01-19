У цій страві ідеально поєднуються копчена курка, свіжі помідори, сухарики та мак. Салат з кумедною назвою точно швидко зникне з тарілок.

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Салат "Курка під кайфом"

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготуйте:

  1. Яйця відваріть круто та остудіть. Разом з копченою куркою наріжте їх кубиком.
  2. З помідорів видаліть насіння, щоб вони не потекли в салаті. Щільну частину томатів наріжте кубиком.
  3. Сир також наріжте кубиком. Сухарики можна використовувати магазинні або зробити їх самостійно. Для цього наріжте хліб кубиком і підсмажте на сухій пательні. Також їх можна запекти в духовці 15 хвилин при 180 градусах.
  4. Збирайте "Курку під кайфом" за допомогою кулінарного кільця. Спочатку викладіть копчену курку, потім – сіточку з майонезу, далі – помідори і яйця. Посоліть, змажте майонезом, покладіть сир, а потім – сухарики.
  5. На сухарики також нанесіть трохи майонезу. Посипте салат маком і відразу ж подавайте до столу.