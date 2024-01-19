В этом блюде идеально сочетаются копченая курица, свежие помидоры, сухарики и мак. Салат с забавным названием точно быстро исчезнет из тарелок.
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Салат "Курица под кайфом"
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовьте:
- Яйца отварите вкрутую и остудите. Вместе с копченой курицей нарежьте их кубиком.
- Из помидоров удалите семечки, чтоб они не потекли в салате. Плотную часть томатов нарежьте кубиком.
- Сыр также нарежьте кубиком. Сухарики можно использовать магазинные или сделать их самостоятельно. Для этого нарежьте хлеб кубиком и поджарьте на сухой сковороде. Также их можно запечь в духовке 15 минут при 180 градусах.
- Собирайте "Курицу под кайфом" с помощью кулинарного кольца. Сначала выложите копченую курицу, затем – сеточку из майонеза, далее – помидоры и яйца. Посолите, смажьте майонезом, положите сыр, а затем сухарики.
- На сухарики также нанесите немного майонеза. Посыпьте салат маком и сразу же подавайте к столу.