Если думаете, что приготовить на обед. Мы подготовили для вас рецепт тушеной курицы с картофелем в горшочке.

Нежное диетическое мясо с курицей и картофелем в духовке – вкусное блюдо на обед, которое понравится всем. Читайте также Рецепт диетической запеканки из капусты и курицы: вкусное блюдо на обед от тренера Тушеная курица с картофелем Ингредиенты:

– 300 граммов куриных окорочков;

– 1 веточка розмарина;

– 6-8 картофелин;

– 2 луковицы;

– 1-2 моркови;

– 2 столовые ложки майонеза;

– масло сливочное;

– укроп;

– 1-2 шт. гвоздики;

– 1 яблоко;

– перец. Куриные окорочка тщательно помойте, отделите мясо от костей, нарежьте ломтиками. На сковороде с маслом обжарьте до готовности. Лук очистите, нарежьте, обжарьте отдельно на сковороде. Помойте, очистите яблоко, снимите кожицу и нарезать ломтиками. Картофель помойте, очистите, нарежьте кубиками. Морковь помойте, почистите, натрите на крупной терке. В миске смешайте картофель с морковью, добавьте соль. В керамический горшок выложите слоями: обжаренный лук, добавьте гвоздику, обжаренное мясо, картофель с морковью, мясо с картофелем, сверху посыпьте зеленью, добавьте соль, перец, веточку розмарина. Смажьте майонезом и выложите кусочки сливочного масла. Залейте водой доверху, накройте крышкой и поставьте в духовку, запекаться в течение часа. Через полчаса добавьте ломтики яблок. Подавать блюдо можно прямо в горшке. Приятного аппетита!