Тушеная курица с картофелем в горшочке: домашний рецепт
Если думаете, что приготовить на обед. Мы подготовили для вас рецепт тушеной курицы с картофелем в горшочке.
Источник:Наша Ряба
Нежное диетическое мясо с курицей и картофелем в духовке – вкусное блюдо на обед, которое понравится всем.
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Тушеная курица с картофелем
- Куриные окорочка тщательно помойте, отделите мясо от костей, нарежьте ломтиками. На сковороде с маслом обжарьте до готовности.
- Лук очистите, нарежьте, обжарьте отдельно на сковороде.
- Помойте, очистите яблоко, снимите кожицу и нарезать ломтиками. Картофель помойте, очистите, нарежьте кубиками. Морковь помойте, почистите, натрите на крупной терке.
- В миске смешайте картофель с морковью, добавьте соль.
- В керамический горшок выложите слоями: обжаренный лук, добавьте гвоздику, обжаренное мясо, картофель с морковью, мясо с картофелем, сверху посыпьте зеленью, добавьте соль, перец, веточку розмарина. Смажьте майонезом и выложите кусочки сливочного масла.
- Залейте водой доверху, накройте крышкой и поставьте в духовку, запекаться в течение часа.
- Через полчаса добавьте ломтики яблок.
- Подавать блюдо можно прямо в горшке. Приятного аппетита!
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