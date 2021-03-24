Тушкована курятина з картоплею в горщику: домашній рецепт
Якщо думаєте, що приготувати на обід. Ми підготували для вас рецепт тушкованої курятини з картоплею в горщику.
Джерело:Наша Ряба
Ніжне дієтичне м'ясо з курятиною та картоплею у духовці – смачна страва на обід, яка сподобається всім.
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Тушкована курятина з картоплею в горщику
- Курячі стегенця ретельно помийте, відокремте м'ясо від кісток, наріжте скибочками. На пательні з олією обсмажте до готовності.
- Цибулю почистіть, наріжте, обсмажте окремо на пательні.
- Помийте, почистіть яблуко, зніміть шкірку і нарізати скибочками. Картоплю помийте, почистіть, наріжте кубиками. Моркву помийте, почистіть, натріть на грубій тертці.
- У мисці змішайте картоплю з морквою, додайте сіль.
- У керамічний горщик викладіть шарами: обсмажену цибулю, додайте гвоздику, обсмажене м'ясо, картоплю з морквою, м'ясо з картоплею, зверху посипте зеленню, додайте сіль, перець, гілочку розмарину. Змастіть майонезом і викладіть шматочки вершкового масла.
- Залийте водою майже до верху, накрийте кришкою і поставте у духовку, запікатись протягом години.
- Через півгодини додайте скибочки яблук.
- Подавати страву можна прямо в горщику. Смачного!
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