Якщо думаєте, що приготувати на обід. Ми підготували для вас рецепт тушкованої курятини з картоплею в горщику.

Ніжне дієтичне м'ясо з курятиною та картоплею у духовці – смачна страва на обід, яка сподобається всім.

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Тушкована курятина з картоплею в горщику

Інгредієнти:

– 300 грамів курячих стегенець;

– 1 гілочка розмарину;

– 6-8 картоплин;

– 2 цибулі;

– 1-2 моркви;

– 2 столові ложки майонезу;

– масло вершкове;

– кріп;

– 1-2 шт. гвоздики;

– 1 яблуко;

– перець.